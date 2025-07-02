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MLB》有望首度入選明星賽與大谷共舞 山本由伸：這是莫大的榮幸

2025/07/02 13:39

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天在主場迎戰白襪，繳出7局8K失1分的優質先發，幫助球隊終場以6：1贏球，收下生涯單季最多的第8勝、109K也創生涯新高。山本賽後受訪表示，如果自己能入選明星賽的話會是莫大的榮幸。

山本由伸先發7局用98球，被敲3安失1分，另外投出8次三振和1次保送，防禦率為2.51。山本賽後談到自己先前曾遇到火力支援不足的情況，山本表示，自己盡量不去特別在意，還是照平常的節奏投球，今天從第1局開始打線就幫忙搶分，他也乘著這股氣勢繼續投下去。

山本由伸認為，這一週照自己的節奏調整得很好，整體狀況也很穩定，所以能帶著自信站上投手丘，越投越好。山本今年投96.2局，累積8勝、109次三振都寫下生涯單季新高，他坦言能保持健康是目前最大的收穫，接下來天氣會越來越熱，自己還是注意身體的管理。

對於大谷翔平本季重拾投打二刀流，山本由伸盛讚前輩，「他投的球真的很厲害，看他投球就是一種學習，也很有趣，能在他身邊一起打球，讓我有機會多學一點，努力追上他。」

山本由伸今年有機會首度入選明星賽，本人對此回應：「那可是集合大聯盟最頂尖選手的舞台，我當然也希望能夠成為其中一員，如果真的能獲選，會是我莫大的榮幸。」

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