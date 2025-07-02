MLB》盛讚山本由伸和大谷翔平 道奇主帥點出好投關鍵

大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：1擊敗白襪，「日本最強投」山本由伸繳出7局8K失1分的優質先發，收下生涯單季新高的第8勝，109K也是生涯新高。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪大讚山本敢勇於挑戰打者。

山本由伸先發7局用98球，被敲3安失1分，另外投出8次三振和1次保送，山本目前以8勝並列國聯勝投王，防禦率2.51排名國聯第3。對於山本今天的表現，羅伯斯賽後盛讚，他的指叉球今天真的非常犀利，速球的控球也很好，能在好球數領先時迅速解決打者，還能送出不少三振，今晚他的表現真是太棒了。

請繼續往下閱讀...

山本由伸上一場對戰洛磯繳出5局無失分的好投，羅伯斯認為，上週的好表現讓山本找回信心，只要山本能投出自己的節奏，不論對手是誰，都有能力壓制對方，所以很高興今晚他積極使用指叉球，勇敢挑戰打者，完全做到了他該做的事。

羅伯斯也給予敲了本季第30轟的大谷翔平高度肯定，「每天看著他如何準備出賽，只能說非常厲害，他對自己設下很高的目標，一邊恢復投球後也要一邊保持健康，還要處理一堆事情，他真的是一位了不起的選手，而且他的抗壓能力十分出色，看到他這樣，我只能在一旁讚嘆不已。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法