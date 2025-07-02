中職》兄弟7月涼水祭 與國語作業簿「合作升級」

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」將於7月12日（六）至7月13日（日）在臺中洲際棒球場盛大登場。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」將於7月12日（六）至7月13日（日）在臺中洲際棒球場盛大登場，今年攜手已在棒球場周邊深耕多年的品牌建商－舜元建設，並首度與人氣派對品牌「國語作業簿」合作升級，打造舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》，以音樂與涼水為主軸，全面進化為夏日必參加的超濕棒球派對。

本次活動維持涼水祭一貫規劃，在戶外平台設置超長滑水道與大型戲水池，內野下層 C-K 區也全面規劃為「濕區」，將隨著球賽節奏啟動「炸水柱」裝置，邀請球迷們帶上各式玩水裝備，一同在場內盡情濕身、熱情應援。場外舞台則由中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」接力登場，與球迷互動玩遊戲，為場內涼水活動進行趣味熱身。

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今年涼水祭令人期待的亮點，則是首度與國語派對品牌「國語作業簿」的跨界合作。兩日賽前將安排完整一小時DJ SHOW，局間也將搭配大螢幕進行超嗨互動，讓球迷跟著音樂節奏一起盡情玩水。「國語作業簿」由賴皮MR. SKIN創辦，希望讓大家在自己的語言裡找回歸屬感，透過每個人耳熟能詳的國語歌曲，打造一場人人都能參與的大合唱派對。而這次更是首度前進棒球場，要用最熟悉的旋律，串聯起全場球迷，讓洲際球場化身為超大型包廂

7月12日將由國語作業簿主理人－賴皮MR. SKIN帶來演出，他曾拿下Red Bull 3Style 台灣冠軍，今年也受邀來到中信兄弟開幕秀演出，將棒球金曲與兄弟嗆司曲巧妙結合，獲得好評不斷。7月13日則由2023年國語作業簿DJ大賽冠軍DJ SamuelMie接棒，將帶來充滿巧思與節奏感的華流歌曲翻玩，而賴皮也將擔任13日開球嘉賓，歡迎球迷朋友提前進場一起大聲唱！

7/12（六）-7/13（日）開賽時間為下午17:05分，14:00全面開放進場，入場球迷將可以獲得「BROS SUMMER TIME透明束口袋」，歡迎球迷們帶上你的玩水裝備來到洲際棒球場跟我們一起潑水狂歡！提醒入場球迷當日場地將十分濕滑，務必注意自身安全。濕區同樂的球迷也務必注意水槍及各種道具嚴禁朝向場內及應援舞台噴水。

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」將於7月12日（六）至7月13日（日）在臺中洲際棒球場盛大登場。（中信兄弟提供）

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