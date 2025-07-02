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MLB》大谷翔平持續霸榜最新MVP預測！官網直呼：我們被他寵壞了...

2025/07/02 16:07

大聯盟最新MVP預測。（取自大聯盟官網）大聯盟最新MVP預測。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期MVP預測，由43位專家進行票選，國聯毫無意外再度由道奇二刀流巨星大谷翔平領銜，官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）也直言：「我們被他寵壞了！」

本次票選中，大谷翔平獲得39張第一名選票穩居第一名，蘭達瓦表示，從大谷上個月重返投手丘前，就已經穩居榜首；而從那之後的3場先發登板，大谷還飆出旅美生涯最快的101.7英哩火球，防禦率是優異的2.25。

蘭達瓦直言，這位二刀流好手在投手丘的驚人表現未來肯定會持續上演，但真正讓他穩坐MVP預測榜首的是他的打擊。身為3屆MVP得主的大谷目前在全壘打、長打率、攻擊指數與得分等數據都傲視國聯（得分為大聯盟之最），「大谷持續將近乎不可能的表現變成家常便飯，我們早就被他寵壞了！」

國聯第二名至第五名，分別為小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，3張第一名選票）、小熊塔克（Kyle Tucker）、大都會索托（Juan Soto，1張第一名選票）、國民伍德（James Wood）。

美聯第一名至第五名，分別為洋基賈吉（Aaron Judge，35張第一名選票）、水手羅里（Cal Raleigh，8張第一名選票），守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）。

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