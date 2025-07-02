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桌球》鏖戰7局險勝15歲日本新星 張佑安今晚與中國溫瑞博爭金

2025/07/02 16:12

張佑安在男單4強賽擊敗日本小將川上流星，闖進今晚的決賽。（取自WTT官網）張佑安在男單4強賽擊敗日本小將川上流星，闖進今晚的決賽。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣小將張佑安今天在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男單4強賽，激戰7局後以4:3力退15歲的日本新星川上流星，也是繼2022年的高承睿之後，史上第二位打進亞青U19男單決賽的台灣球員，今晚7點半將和世界排名33的中國新秀溫瑞博爭奪金牌。

張佑安昨晚在8強戰突破從未贏過的中國削球好手孫楊，川上流星也在8強賽以直落四橫掃中國的李和宸。張佑安過去和川上交手4次還沒輸過。不過，最近一次在今年新加坡青少年大滿貫賽單局搶7分的特殊賽制中，小安費了一番手腳才以4:3解決難纏的川上。

今天再度過招，張佑安保持以往的對戰優勢，打完前4局以11:9、12:10、8:11、11:7領先，不料第5局在8:4領先下風雲變色，張佑安10:9聽牌時被對手接發球反手擰化解賽末點後，連丟3分，10:12失守。第6局，張佑安一度克服開局1:6落後追到9:10，但關鍵時刻接發球掛網，9:11再丟1局。

決勝局，張佑安展現超強心臟，在4:7落後下打出一波5:2的反擊，戰成9平，最後他大膽正手搶攻對手中路得手，加上對手接發球失誤，11:9驚險晉級。

17歲的洪敬凱在8強賽先盛後衰，以12:10、7:11、9:11、6:11、6:11敗給溫瑞博，吞下對戰2連敗，以銅牌作收。

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