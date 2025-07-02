MLB》道奇神獸克蕭叩關3000K壯舉恐後無來者！隊友讚史上最強左投

克蕭。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）目前生涯累積2997次三振，明天對戰白襪將有望達成生涯3000K里程碑，而對現代投手分工與傷痛史而言，這項偉大紀錄恐怕已經是「後無來者」。

大聯盟史上僅19人達成生涯3000K壯舉，克蕭有望成為史上第4位左投，也是史上第3位在同一支球隊完成此紀錄的投手。現役只有藍鳥的薛哲（Max Scherzer）與巨人的韋蘭德（Justin Verlander）達成3000K；而最接近此門檻的還包含勇士塞爾（Chris Sale，2528K）與洋基柯爾（Gerrit Cole，2251K），但以兩人的速率與年齡來看，都是極困難的挑戰。

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對此克蕭直言，時代在轉變，先發投手的使用方式與思維都與以往大相逕庭，「我曾說過，大聯盟應該重新強調先發投手的重要性，但現在牛棚太強，當你有個火球男能代替先發投手面對第三輪打線，很難有異議。但說到底，還是有很多投手有實力達成3000K，只是少了個機會。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）把話說得很直接了當，「你可能覺得『再也沒人能達成3000K』這說法有些誇張，但事實就是你必須早早開啟職棒生涯、保持健康，還得夠強。現在投手不像以前能每場飆12、13K，也不像以前投1休4，現在都投1休5，一季也投不到32到34場先發，所以這紀錄實在太難了。」

也正因如此，克蕭即將完成這項偉業才顯得如此特別，他的道奇隊友也都正引頸期盼歷史性一刻。左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）直呼：「他的球威很顯然是史上最佳之一，在我眼裡，他大概是史上最強左投。這太瘋狂了，這可能是個再也無法出現的紀錄，能親眼見證他走到這裡，是很酷的一件事。」

另一位左投崔爾（Jack Dreyer）則說道：「我覺得克蕭完美詮釋了『要嘛適應要嘛死（adapt or die）這句話，他從我9歲那年就在大聯盟，這些年他歷經無數轉變，不斷在調整投球風格。很多人天賦異稟、球威驚人，但他們總是投不久，因為他們拒絕改變。』

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