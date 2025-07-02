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佛光盃》世大運男籃初亮相 痛宰日本拓殖大學41分

2025/07/02 16:37

世大運男籃佛光盃首戰告捷。（三好體協提供）世大運男籃佛光盃首戰告捷。（三好體協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕準備出征7月中旬德國世大運的台灣男籃代表隊，今天在佛光盃大學籃球邀請賽開始「以賽代訓」，憑藉超過8成的二分球命中率，以116：75擊敗日本拓殖大學，在佛光盃旗開得勝，也是成軍後首場正式比賽勝利。

台灣在上屆成都世大運打下隊史最佳11名，本屆德國世大運由帶領政治大學於UBA完成5連霸的陳子威擔任總教練，並選進旅日好手游艾喆、TPBL雲豹林信寬、PLG獵鷹李允傑、PLG鋼鐵人陳范柏彥，加上宋昕澔、吳志鍇等政大冠軍成員。

世大運代表隊從4月28日展開集訓，再來也到菲律賓、南韓移訓，如今想藉由佛光盃找出可以修正的問題。

今日對拓殖大學，世大運代表隊首節豪取39分，全場攻下19分的陳范柏彥單節獨拿14分，為球隊奠定贏球基礎。至於宋昕澔19分、林信寬17分、李允傑14分、張祐瑋10分，隊長游艾喆4分5助攻。

陳子威指出，佛光盃有很多不同國家隊伍前來參賽，陣中也有很多人是首次參與國家隊，當中有許多人在母隊皆有大量持球時間，但國際賽需仰賴團隊，「我告訴球員，做好自己份內工作，球隊贏球機率自然會提高。」

林信寬17分。（三好體協提供）林信寬17分。（三好體協提供）

陳范柏彥19分。（三好體協提供）陳范柏彥19分。（三好體協提供）

游艾喆是世大運男籃隊長。（三好體協提供）游艾喆是世大運男籃隊長。（三好體協提供）

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