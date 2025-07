MLB》大谷怪力有多驚人！霸榜道奇擊球初速 今天187KM全壘打排名倒數

大谷翔平。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)列出自2015年《Statcast》系統啟用以來,道奇隊史擊球初速最快排行榜前14名(包含季後賽),全由日本巨星大谷翔平獨自「霸榜」。

第一名是大谷翔平在去年台灣時間4月28日所締造,當天他面對花卷東高校學長菊池雄星敲出擊球初速119.2英哩(約191.8公里)的暴力安打,這也是大谷生涯最強勁安打。

榜上2至14名都由大谷一人霸榜,「最慢一擊」是去年台灣時間8月3日對運動家,以及今天對白襪所創,大谷都敲出擊球初速116.3英哩(約187公里)的全壘打。

大谷翔平本季已敲出30轟,與洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)並列全聯盟第二,僅次水手重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)的33轟。

Shohei Ohtani now has the Dodgers’ 14 hardest-hit batted balls under Statcast (2015, incl playoffs)



Dodgers’ hardest-hit batted balls tracked by Statcast (2015, incl PS):



4/27/24 Shohei Ohtani: 119.2 mph 1B

7/27/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR

4/23/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR…