MLB》大谷怪力有多驚人！霸榜道奇擊球初速 今天187KM全壘打排名倒數

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）列出自2015年《Statcast》系統啟用以來，道奇隊史擊球初速最快排行榜前14名（包含季後賽），全由日本巨星大谷翔平獨自「霸榜」。

第一名是大谷翔平在去年台灣時間4月28日所締造，當天他面對花卷東高校學長菊池雄星敲出擊球初速119.2英哩（約191.8公里）的暴力安打，這也是大谷生涯最強勁安打。

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榜上2至14名都由大谷一人霸榜，「最慢一擊」是去年台灣時間8月3日對運動家，以及今天對白襪所創，大谷都敲出擊球初速116.3英哩（約187公里）的全壘打。

大谷翔平本季已敲出30轟，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全聯盟第二，僅次水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的33轟。

Shohei Ohtani now has the Dodgers’ 14 hardest-hit batted balls under Statcast （2015, incl playoffs）



Dodgers’ hardest-hit batted balls tracked by Statcast （2015, incl PS）:



4/27/24 Shohei Ohtani: 119.2 mph 1B

7/27/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR

4/23/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR… — Sarah Langs （@SlangsOnSports） July 2, 2025

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