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MLB》前天使主帥讚二刀流大谷復活 給道奇教頭唯一建言：不要管他！

2025/07/02 17:44

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平上個月重新解放二刀流，逐漸回到眾人熟悉的強投豪打，前天使總教練、現任白襪球員發展部門特助的奈文（Phil Nevin）看得滿是欣慰。今天大谷對白襪敲出本季第30轟，奈文賽後也不忘盛讚昔日子弟兵。

大谷今天面對白襪敲出本季第30轟，談到大谷在道奇的卓越表現，奈文表示：「真的很開心看到他在場上打球，去年看見他在球隊奪冠後露出的笑容，身為熟識他的人，我替他感到開心。他對勝利有著絕對的執著，過去與他共事時我就能感受到這點；當球隊輸球，他的挫敗感也顯而易見。」

日前大谷在他本季第3場先發登板，飆出旅美生涯最速101.7英哩火球，奈文一點也不驚訝，「我知道他為了回到投手丘付出多少努力，也明白他是如何一步步走到這裡的。」他還透露自己每一場大谷登板的比賽都沒錯過，「他第一場看起來還很興奮，最近兩場明顯沉著許多，那才是他真正的樣子。」

奈文也和道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）私交甚篤，他也打趣說道：「我對他的唯一建議，就是放著翔平別管他就好！他很清楚自己該做什麼，Dave本身也非常擅長與選手相處。我一直都在講，翔平是個完全不用去擔心他是否準備到位的選手，即使在睡覺，他都還在為了成為世界最強而努力。」

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