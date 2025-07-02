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瓊斯盃女籃》林佳蓉繳17分 世大運培訓隊仍不敵南韓吞首敗

2025/07/02 18:09

世大運培訓隊林佳蓉（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊林佳蓉（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕瓊斯盃女子組賽事今在和平籃球館點燃戰火，台灣世大運培訓隊克服上半場雙位數落後，一度在第3節追到3分差，可惜無力逆轉戰局，終場以74：95吞下首敗。

這次女子組外隊包含日本、南韓、菲律賓和泰國，除了日本隊為國家隊二軍以外，其餘3支外隊皆為國家隊，都要為亞洲盃備戰。世大運培訓隊成員以台灣年輕好手為主，包含「台灣女魔獸」蕭豫玟、UBA得分后郭虹廷等人，這次最特別是多了台美混血好手球員洪蓓文助拳。

世大運培訓隊在首節陷入9分落後，次節靠著黃沁瑜、游沁樺發揮，一度縮小差距，但隨後出現失誤自亂陣腳，半場打完世大運隊暫時以36：49落後。上半場世大運隊黃沁瑜拿下9分全隊最高，游沁樺8分，團隊三分球命中率約4成並不差，但籃板掌握不理想，少了5個，而今天迎來在台灣首秀的洪蓓文首節替補上陣拿下2分。南韓方面，姜怡瑟三分球8投4中拿下全場最高13分，朴智鉉8分次之。

易籃後，世大運隊打出8：0攻勢迎頭趕上，但南韓隊很快用三分球止血，這節世大運隊三分球找到準星，黃沁瑜、林佳蓉輪流命中三分球，一度追到3分差，可惜無法一鼓作氣超車，3節打完仍以11分落後，決勝節也似乎有些氣力放盡，無力逆轉戰局，吞下敗仗。

世大運隊今天4人得分上雙，林佳蓉繳出全隊最高17分，黃沁瑜三分球5投4中進帳14分，游沁樺和蕭豫玟都拿下10分，而迎來在台灣首秀的洪蓓文貢獻2分。南韓方面，姜怡瑟三分球14投7中，進帳全場最高26分。

世大運培訓隊游沁樺（右）運球突破。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊游沁樺（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

世大運培訓隊洪蓓文（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊洪蓓文（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

世大運培訓隊黃沁瑜三分得手。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊黃沁瑜三分得手。（記者陳志曲攝）

世大運培訓隊洪蓓文（左）運球突破遭對手封阻。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊洪蓓文（左）運球突破遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

世大運培訓隊總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）

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