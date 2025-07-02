中職》統一獅奪季冠軍 第二波封王優惠出爐！

統一獅奪季冠軍第二波封王優惠出爐。（取自統一獅臉書）

〔記者龔乃玠／台北報導〕上週日統一獅以 4 比 1 擊敗樂天桃猿，拿下勝利自力封王，勇奪隊史第 18 座季冠軍榮耀殊榮，週日賽後公布首波封王慶祝活動，其中統一企業集團及長期贊助合作夥伴推出同慶優惠 專案，與全民同享封王喜悅。

今日公布第二波慶祝活動，統一獅行銷結合「府城獅子營」在地店家合作活動，超過百家台南在地店家同慶統一獅封王，讓這個城市感受到統一獅拿下季冠軍的喜悅，並把這份榮耀分享給台南市市民，本次一起共同慶祝行業各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。

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統一獅總經理蘇泰安表示:「今年球季很感謝在地球迷相挺支持，上半季台南主場賽事票房大幅成長，尤其是平日賽事台南在地球迷進場支持，讓整體看台應援很熱鬧，回想今年五月南人季主題日，謝謝在地店家支持與參與，在店家掛上獅隊旗幟，讓外地球迷來到台南城市都可看到球隊的蹤跡，這次在大家共同努力下，球隊順利拿下上半季季冠軍，感謝每一個參與的店家的慶祝活動，讓棒球與城市的連結更加豐富，有你們相挺真的很感動，下半季我們會持續努力，往年度總冠軍目標前進。」

封王優惠請見以下：

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