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MLB》打超爛的道奇5億明星外野手逐漸復甦！賽後自曝一項關鍵調整

2025/07/02 18:45

康佛托。（法新社）康佛托。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕本季與道奇簽下1年1700萬美元（約新台幣4.9億）的明星外野手康佛托（Michael Conforto），今天面對白襪單場4支1、貢獻2分打點，近況有所回溫，賽後他也揭露自己的關鍵調整。

康佛托本季狀況比起上季效力巨人時更退化，不過近期他有所回溫，近5場比賽21打數6安打包含2轟，打擊率0.286。今天他在首局就敲出中外野方向2分打點安打，賽後本季打擊率回升至0.175，攻擊指數0.600，也讓他自信表示，感覺有慢慢回來了。

「現在自己的狀態有逐漸回升，我也能在得點圈有人的情況下更有自信站上打擊區。最重要的還是能幫助球隊贏球，而現在我也重新找回手感，這是非常好的訊號。」康佛托說道。

康佛托近期在打擊機制上做出微調，除了站姿稍微加寬，還改成抬腿擊球法，這種改變也讓他能更早進入攻擊節奏，讓他更能應對本季打不好的快速球，「上一次用這種打法應該是2018或19年，現在我認為自己必須再次進步，所以重新採用這個方法。」

「你必須永遠走在對手前面，預判他們如何對付你。最近我對快速球掌握度不好，必須做出改變。」康佛托說道，「雖然還有很多地方要努力，但至少現在有開始看見回報。」

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