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足球》安聯小小世界盃設木蘭獎 醒吾陳柔羽：鼓勵更多女孩參與

2025/07/02 18:39

安聯人壽總經理羅偉睿（中）與足球親善大使許淑華（左4）偕同醒吾女足，宣告小小世界盃總決賽即將開踢。（安聯人壽提供）安聯人壽總經理羅偉睿（中）與足球親善大使許淑華（左4）偕同醒吾女足，宣告小小世界盃總決賽即將開踢。（安聯人壽提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年安聯小小世界盃全國總決賽，7月19、20日將在北市大學天母校區熱血開踢，為了落實性別平等特別設立「木蘭獎」，應邀拍攝宣傳短片的醒吾高中女足隊陳柔羽表示，相信會鼓勵更多女孩投入足球運動。

正準備跟上哥哥陳冠霖腳步，同樣旅美圓夢的陳柔羽認為，過去足球比較「重男輕女」，如今從基層開始改變，對於整體運動發展會是好事，「女生的比賽本來就比較少，甚至常常需要和男生一起踢。現在能夠被看見，真的很開心。專屬女子球員的『木蘭獎』，對於各隊來說是個激勵，能拿到應該有很大的成就感。」

這項全國最大規模的兒童足球賽事，今年報名隊數從1107隊成長至1204隊，吸引逾1萬2000個家庭熱情投入，賽事分佈全國7大賽區，另有離島保障名額，總計8支精英隊伍爭奪全國冠軍榮耀。

安聯人壽荷蘭籍總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）表示，足球是全球最受歡迎的運動，「來自唯一世界盃3闖決賽都拿亞軍的國家，我5歲開始踢球，到現在51歲還在持續。安聯集團與足球淵源極深，在台灣我們很榮幸能延續傳統，持續與各合作夥伴推廣足球運動。」

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