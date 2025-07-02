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高球》TLPGA之友公開賽首輪 旅日名將盧曉晴上演獵鷹秀位居第1

2025/07/02 18:39

盧曉晴。（TLPGA提供）盧曉晴。（TLPGA提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 TLPGA之友公開賽今於老爺關西高爾夫球場進行第一回合，104位女將除了在球場挑戰性下發揮實力，同時還得應付炎熱天氣保持定力。今年第2度在台灣參賽的名將盧曉晴靠著第13洞成功獵鷹，外加4鳥的好表現，本回合繳出66桿暫列第1名。

兩個月後再次在女子台巡賽出戰的盧曉晴，前一次在老爺關西球場比賽並且拿下佳績已是12年前，此次能夠回到熟悉的地方並繳出好成績，她開心的表示：「雖然前九洞的擊球結果都不太好，幸好調整一下進入後9洞，開球上球道率和上果嶺率慢慢回升，尤其在第13洞第二桿100碼左右距離打進老鷹，對桿數真的是大量進補！感覺今天打起球來真的很順，雖然也有一些小失誤，但隨後還是能夠靠短桿或推桿救起來。不過天氣真的很熱，所以只希望明天也能夠打得順利，少一些桿數上的損失，為自己保留一些體力。」盧曉晴接下來確定的計畫將會是今年10月2日在日本兵庫縣舉辦的日本女子公開賽（Japan Women's Open Golf Championship），由於今年度主要目標在於身體的休養，因此尚未決定年底回台參賽的預定行程。

其他台將方面，周怡岑也是在過9洞後持續發威，除了第18洞無法順利推進救平標準桿外，整回合大量賺進博蒂讓她在後半場順利維持在領先組內，最後以67桿成績暫時並列第2。今早從第10洞出發的張雅淳則在前9洞打得相當順手，儘管來到下半場第2洞苦吞雙柏忌，但剩餘球洞陸續補進4鳥幫助她與周怡岑同以67桿結束首日賽程。李欣、陳萱則靠著果嶺上的好表現緊追在後，兩人分別打出68桿，目前2桿差距並列第4名。

明日7月3日週四將進行第2回合賽事，前2回合結束後，將取成績最佳之前50名職業選手（含同桿者）進入最後回合。

盧曉晴。（TLPGA提供）盧曉晴。（TLPGA提供）

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