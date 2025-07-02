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瓊斯盃女籃》對決WNBA資歷的朴智修 蕭豫玟直呼學到很多

2025/07/02 19:59

世大運培訓隊蕭豫玟（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）世大運培訓隊蕭豫玟（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世大運培訓隊今天在瓊斯盃首戰以74：95不敵南韓，吞下本屆首敗。首度參與瓊斯盃、年僅20歲的蕭豫玟今天有機會和有WNBA資歷的朴智修對位，她表示，自己其實不知道對方的資歷，但對方的傳球視野很值得學習。

蕭豫玟為近年崛起的台灣年輕中鋒，2022年在U18亞青女籃賽表現出色，還獲選最佳五人，未來值得期待。今天蕭豫玟繳出10分、9籃板，她和朴智修對位表現獲得教練林紀妏肯定，「她很認真在守朴智修，只可惜我們在外線防守還不夠好，有守住內線，但外線可以進步更多。」

26歲、193公分的朴智修在15歲時就曾代表南韓來台參與瓊斯盃，她在2018年在WNBA選秀會第17順位被明尼蘇達山貓選中，隨即被交易至拉斯維加斯王牌，她在WNBA出賽3個賽季、82場比賽，繳出平均1.9分、2.2籃板。這次為了備戰亞洲盃，朴智修相隔11年再度來台參與瓊斯盃，她僅打了16分鐘繳出9分、5籃板。

提到和朴智修對決，蕭豫玟說：「她拿球的視野很好，她會去觀察隊友跑向，看到隊友有機會可以傳給她，這是在她身上可以學到的地方。」不過，蕭豫玟坦言，自己其實不知道對方有WNBA資歷，「但我覺得今天對到她，好像沒有那麼有力，應該是她有放一點，但她的傳球視野還是不錯，拿到球只要隊友有機會，她就會直接傳。」

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