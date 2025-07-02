桌球》大戰7局不敵中國新秀溫瑞博 張佑安收下U19男單銀牌

張佑安在男單決賽不敵中國溫瑞博，獲得銀牌。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名78的張佑安今晚在2025年亞洲青少年桌球錦標賽U19男單決賽，一度克服局數0:3落後，將世界排名33的中國好手溫瑞博逼進決勝局，但最後1局突然崩盤1分未得，最終3:4飲恨，收下銀牌，也是繼2022年的高承睿之後，第2位在亞青奪下U19男單銀牌的台灣球員。

19歲的張佑安和18歲的溫瑞博2023年在WTT青少年挑戰賽交手兩次各拿下1勝，日前在男子團體賽4強賽，張佑安則在苦戰5局後，以2:3敗給溫瑞博。

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今晚再度交手，張佑安首局在4:3領先時突然遭遇亂流，連丟7分，以5:11讓出，隨後兩局也是一開局就大幅落後，雖然合計化解5個局點，仍以7:11、8:11再丟2局。背水一戰的張佑安第4局起放手一搏，連兩局在7:8劣勢下展開逆襲，以11:8、11:9連追2局，第6局更在6:1強勢開局後，11:4一波帶走，一舉扳平戰局。不料，連趕3局的張佑安在決勝局竟「斷電」，0:11落敗，留下令人錯愕的結局。

男雙方面，張佑安/洪敬凱在決賽以5:11、7:11、8:11不敵溫瑞博/李和宸，仍收下一面銀牌，加上之前的男子團體銅牌，張佑安本屆亞青賽以2銀、1銅作收，仍是豐收的1年。

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