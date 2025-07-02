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瓊斯盃女籃》林文佑繳14分聯手外援庫克斯 台灣隊痛宰菲律賓奪首勝

2025/07/02 20:38

台灣隊林文佑（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）台灣隊林文佑（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在瓊斯盃女子組賽事首戰對決菲律賓，外援庫克斯拿下全隊最高17分，加上林文佑貢獻14分，終場以85：59痛宰對手，開出紅盤。

台灣隊這次由旅外女將彭詩晴、林育庭、陳薇安領銜，搭配國內WSBL好手林文佑、徐詩涵等人，還有最受矚目的前國泰女籃外援、193公分的庫克斯，為接下來登場的亞洲盃賽事備戰。

台灣隊首節和菲律賓展開拉鋸，次節靠著庫克斯強攻禁區單節拿下8分，加上林文佑進帳6分，半場打完台灣隊暫時取得39：33領先。上半場庫克斯拿下全隊最高10分、林文佑8分，菲律賓潔丹妮兒拿下全場最高16分。

易籃後，台灣隊成功限制菲律賓隊的得分，讓她們全隊單節僅進帳11分，且靠著林文佑、庫克斯和黃鈴娟的火力串聯將領先擴大到雙位數，末節延續火力，不給對手任何機會，順利收下首勝。

台灣隊今天有3人得分上雙，庫克斯繳出全隊最高17分、11籃板，林文佑拿下14分。菲律賓潔丹妮兒拿下18分、娜塔莉（Naomi Natalie Panganiban）進帳11分。

台灣隊庫克斯。（記者陳志曲攝）台灣隊庫克斯。（記者陳志曲攝）

菲律賓隊潔丹妮兒（左）與台灣隊庫克斯（右）對位。（記者陳志曲攝）菲律賓隊潔丹妮兒（左）與台灣隊庫克斯（右）對位。（記者陳志曲攝）

台灣隊總教練歐森。（記者陳志曲攝）台灣隊總教練歐森。（記者陳志曲攝）

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

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