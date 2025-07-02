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溫網》詹皓晴女雙旗開得勝 與捷克搭檔晉草地大滿貫次輪

2025/07/02 22:31

詹皓晴（右起）與克雷琪可娃。（詹皓晴提供）詹皓晴（右起）與克雷琪可娃。（詹皓晴提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙首輪，台將詹皓晴與捷克名將克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）聯手出擊，7：6（7：5）、6 ：2擊敗哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）／美國史特恩絲（Peyton Stearns），「台捷聯軍」開胡晉級次輪。

草地大滿貫面對難纏的普汀塞娃／史特恩絲，詹皓晴／克雷琪可娃開賽歷經兩度互破拉鋸，雙方人馬僵持不下進入搶7，小詹組合頂住壓力，5：5時把握機會連下關鍵2分，順勢先馳得盤。次盤「台捷聯軍」乘勝追擊，率先破發並化解發球局危機，2：0壓制對手反撲氣勢，加上第5局她們再度突破，5：1奠定勝基，最終激戰1小時25分鐘直落2贏得勝利。

溫網女雙籤表64席，台灣共有謝淑薇、詹皓晴與吳芳嫺3人參戰。小薇與拉脫維亞悍將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）榮膺第4種子，首戰喬治亞卡拉希尼可娃（Oksana Kalashnikova）／俄國普里丹基娜（Elena Pridankina）；至於吳芳嫺和中國蔣欣玗排12種子，對手為中國組合湯千慧／朱琳。

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