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MLB》整季0轟的前洋基外野手遭勇士DFA 被禁賽80場的普洛法歸隊

2025/07/03 07:42

維杜戈。（資料照，美聯社）維杜戈。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰勇士隊的外野手維杜戈（Alex Verdugo），今年出賽56場，打擊率僅2成39。由於勇士隊為了迎接遭禁賽80場的明星外野手普洛法（Jurickson Profar）歸隊，因此勇士隊把維杜戈給指定讓渡（DFA）。

現年29歲的維杜戈上季效力洋基，薪水為870萬美元，去年例行賽出賽149場，交出13轟、61分打點，打擊率2成33的成績，助洋基挺進世界大賽。休賽季一度難找到新東家，維杜戈直到今年3月20日（美國時間）才以1年150萬美元合約轉戰勇士。

維杜戈本季出賽56場，共197打數敲47安，沒有擊出全壘打，貢獻12分打點，打擊率2成39，整體攻擊指數（OPS）為0.585。維杜戈自美國時間5月6日以來，打擊三圍是0.203/0.257/0.225，這段期間的 wRC+（加權得分創造值）只有37。

維杜戈生涯還待過道奇、紅襪等球隊，生涯在大聯盟出賽856場，累積70轟，平均打擊率2成70。

普洛法今年季前以3年4200萬美元加盟勇士，本季只打4場比賽，就因藥檢未過遭到80場禁賽。勇士今天與天使之戰，普洛法重返大聯盟賽場、並擔任第五棒左外野手。

普洛法。（資料照，法新社）普洛法。（資料照，法新社）

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