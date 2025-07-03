MLB》2025年明星賽先發出爐 大谷與道奇隊友寫45年來首見紀錄

今年明星賽先發野手陣容出爐。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟明星賽將在美國時間7月15日於勇士主場Truist球場（Truist Park）登場，官方今天公布美聯、國聯先發野手陣容，道奇日本巨星大谷翔平連5年扛先發指定打擊，並與道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）、道奇強打捕手史密斯（Will Smith）一同進國聯明星隊先發陣容，史密斯更是首次扛明星賽先發捕手一職。

《美聯社》報導，這是道奇有3名選手透過球迷票選進明星賽先發，創下45年來首見紀錄。道奇前一次有3名以上的選手進入明星賽先發陣容，是在1980年的時候。當年有4人進明星賽先發陣容，分別是一壘手名將蓋維（Steve Garvey）、二壘手路普斯（Davey Lopes）、游擊手羅素（Bill Russell）、史密斯（Reggie Smith）。

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大谷翔平。（資料照，路透）

美國聯盟方面，老虎隊今年有3人進入明星賽先發野手陣容，包含二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、外野手格林（Riley Greene）、巴耶茲（Javier Baez）。老虎隊成為自2007年的鐵捕I.羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）、外野手歐多內茲（Magglio Ordonez）、二壘手波蘭柯（Plácido Polanco）後，再度有3名老虎選手進明星賽先發陣容。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以401萬2983票，成為今年大聯盟人氣王。國聯以大谷翔平的396萬7668票為最多。

國聯明星隊先發野手陣容：

指定打擊：大谷翔平（道奇）

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）

二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）

三壘手：馬查多（Manny Machado，教士）

游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會）

捕手：史密斯（Will Smith，道奇）

外野手：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）、塔克（Kyle Tucker，小熊）

美聯明星隊先發野手陣容：

指定打擊：歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯）

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，一壘手）

二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres，老虎）

三壘手：拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）

游擊手：威爾森（Jacob Wilson，運動家）

捕手：羅里（Cal Raleigh，水手）

外野手：賈吉（Aaron Judge，洋基）、格林（Riley Greene，老虎）、巴耶茲（Javier Baez，老虎）

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