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加拿大賽》頭號種子周天成3局逆轉勝 挺進男單16強

2025/07/03 07:50

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今早在超級300系列加拿大羽球公開賽，以18：21、21：8、21：17逆轉比利時選手卡拉基（Julien Carraggi），晉級男單16強。

世界排名第6的周天成上週在美國公開賽也是晉級4強，加上台北公開賽、印尼公開賽打進4強，本季共三度打進4強，最新年終賽積分排名也躍居第2，小天本週轉戰加拿大，還是榮膺男單頭號種子。

初次交手世界排名61的卡拉基，周天成首局有點慢熱，即使曾追到10：10、15：15，但就是無法超前，也讓卡拉基先下一城。不過，周天成第二局捲土重來，多次連續得分很快就擴大差距，霸氣扳回一城；小天在決勝局也是掌握優勢，即使一度被追到14：14，但他依然有穩住陣腳，耗時54分鐘拿下勝利。

第6種子蘇力揚以21：12、21：15拍落芬蘭選手柯利約寧（Kalle Koljonen）；另一位新生代男單王柏崴第一局有驚無險收下，第二局直接打趴對手，以25：23、21：10力克今年台北公開賽打進8強的馬來西亞選手賀首維。至於黃郁豈迎來驚心動魄的戰役，決勝局化解對手5個賽末點，最終以21：19、9：21、27：25戰勝丹麥好手約翰尼森（Magnus Johannesen）。

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