MLB》勇士傳壞消息！今年扛下輪值的二年級右投進傷兵名單

史溫倫巴克。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網撰文表示，勇士25歲二年級先發史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）因右手肘骨折，被放入15天傷兵名單（IL），起始時間回溯至美國時間上週日，預計至少4週無法丟球。

今年雖僅僅是史溫倫巴克大聯盟的第2個球季，但目前為止的成績投得相當出色，累計17場的出賽皆擔任先發，戰績7勝4敗，防禦率3.09，標準化防禦率（ERA+）133。

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史溫倫巴克前一次先發出賽，面對費城人主投7局僅失1分，狂飆12次三振，但在賽後出現不適感，經過檢查後發現有輕微骨折，「老實說，可能是上個月我的球速提升得太快，或許我的手肘還沒辦法應付，不過誰知道呢？任何理由都有可能。」

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也坦言，很替史溫倫巴克感到難過，「以他當時的表現、穩定度以及他對球隊的貢獻來看，他真的非常出色，而且他還在不斷進步，他會沒事的。」

勇士今天比賽以前，戰績來到38勝46敗排名國聯東區倒數第2，大聯盟的文章中也提到，史溫倫巴克至少有4周無法投球，球團預計他將在9月時回歸，對於球隊想前進季後賽的難度提升。

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