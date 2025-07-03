NBA》2018年的狀元郎艾頓和探花東契奇 如今在湖人當隊友了

東契奇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2018年狀元郎艾頓（Deandre Ayton）休賽季遭拓荒者買斷合約後，今天以2年合約加盟湖人。艾頓將與2018年的探花東契奇（Luka Doncic）當隊友，紫金大軍剛好成為兩人的第三支NBA球隊。

2018年的NBA選秀會，艾頓當時獲太陽隊選進成為狀元郎，榜眼則是被國王隊挑走的巴格利（Marvin Bagley III）。老鷹以探花籤選進東契奇，隨後與獨行俠交易換來首輪第5順位的T.楊恩（Trae Young），東契奇因此轉戰達拉斯。

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艾頓。（資料照，美聯蛇）

艾頓原本是太陽隊主力中鋒，2023年被交易至拓荒者。艾頓上季為拓荒者出賽40場，平均有14.4分、10.2籃板、場均1次阻攻，平均投籃命中率為56.6％。艾頓成為前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）以來，生涯前7個賽季交出場均10分、10籃板的選手。

湖人今天以兩年1660萬美元（約3.5億台幣）簽下艾頓，第2年為球員選項。艾頓下個賽季還有拓荒者隊的2500萬美元薪水，因此下季薪水合計約有3400萬美元的薪水。

湖人隊上個賽季後段棄用主戰中鋒海伊斯（Jaxson Hayes），西部季後賽首輪G5湖人面對灰狼，紫金大軍的禁區遭對手肆虐，灰狼明星長人戈貝爾（Rudy Gobert）繳出27分、24籃板，讓湖人輸球、最後在系列賽以1勝4敗遭到淘汰。

2018年選秀會的狀元艾頓、探花東契奇，如今都將在湖人當隊友。（資料照）

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