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體育 籃球 NBA

NBA》尼克面試多人後 傳找來兩屆年度最佳教練的布朗擔任教頭

2025/07/03 09:58

布朗。（資料照，路透）布朗。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，上季打進東部冠軍賽的紐約尼克，有意聘請兩屆年度最佳總教練的布朗（Mike Brown），來擔任新賽季的尼克隊教頭。

尼克隊上季睽違25年再度打進東部冠軍賽，最後不敵印地安納溜馬，無緣總冠軍賽。尼克隊也開除67歲總教練希波鐸（Tom Thibodeau），即使希波鐸執教5年來4度率隊闖進季後賽、例行賽累積226勝高居隊史第4，去年夏天才與球團簽下3年延長合約，最後仍沒保住飯碗。

布朗過去曾在2022-23年賽季率領國王在例行賽打出48勝34敗、排西部第三的成績，他在2023年率領國王隊相隔16年重返季後賽，但國王上季前31場只打出13勝18敗成績，也讓布朗在去年12月遭到開除。

布朗曾擔任過勇士隊和馬刺的助理教練，曾隨勇士教頭柯爾（Steve Kerr）、馬刺名教頭帕波維奇（Gregg Popovich）的執教下拿到4座總冠軍。

《ESPN》報導，尼克隊先前曾面試過前灰熊教頭詹金斯（Taylor Jenkins）、鵜鶘助教伯雷格（James Borrego）、灰狼助理教練諾里（Micah Nori）等人。

現年55歲的布朗生涯執教過騎士、湖人、國王，生涯累積454勝304敗，平均勝率為5成99。布朗曾在2007年率領騎士闖進總冠軍賽，該年遭馬刺以4比0橫掃。

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