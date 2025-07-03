加拿大賽》重演美國爭冠戲碼！賴柏佑／蔡富丞、何志偉／黃睿璿決鬥16強

蔡富丞、賴柏佑。（資料照，羽協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕上週美國羽球公開賽奪冠的19歲新生代組合賴柏佑／蔡富丞，今日在超級300系列加拿大公開賽，以21：13、21：19推倒第5種子地主組合凱文李（Kevin Lee）／林德曼（Ty Alexander Lindeman），晉級男雙16強。

賴柏佑／蔡富丞從國中就開始合作，如今搭檔已經超過6年，並在2023年世青奪男雙銀牌，上週更是一路過關斬將，打下生涯首座世界巡迴賽冠軍，未來性令人期待。

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本週世界排名狂升23名的賴柏佑／蔡富丞，來到加國首場就遇到地主組合，兩人雖然開賽有點慢熱陷入2：6落後，但很快就迎頭趕上，並連續得分快意先下一城；賴柏佑／蔡富丞在第二局則是跟凱文李／林德曼你來我往，多次落後1分的賴柏佑／蔡富丞在最後18：19連得3分，也以直落二告捷。

何志偉／黃睿璿也是國內備受期待的新生代男雙，今天以21：19、21：16打敗聯軍組合加拿大董星宇／印尼托洛利烏（Andre Timotius Tololiu），晉級16強。賴柏佑／蔡富丞、何志偉／黃睿璿上週才在美國賽冠軍戰狹路相逢，如今兩組人馬將在16強提前碰頭，爭取8強入場券。

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