溫網》艾卡拉茲直落三淘汰世界733對手 要挑戰辛納一紀錄

艾卡拉茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），以6：1、6：4、6：4淘汰世界排名第733的地主選手塔維特（Oliver Tarvet），拉出賽會16連勝，挺進2025年溫布頓網球錦標賽32強。

艾卡拉茲自羅馬名人賽、法國網球公開賽和女王草地賽，到本週溫網的2連勝，已經拉出近期的20連勝，追平巔峰時期俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）在2021年的連勝紀錄，再來就是要挑戰辛納（Jannik Sinner）從2024年辛辛那提名人賽開始的26連勝，而最可怕的依舊是喬科維奇（Novak Djokovic）在2010-11年賽季締造的43連勝紀錄。

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相較於在首輪5盤險勝義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini），艾卡拉茲面對世界排名有一段差距的塔維特打得較為順手，全場6度破發，且掃出38顆致勝球，還逼出對手28次非受迫性失誤，順利以直落三勝出。

艾卡拉茲第三輪將對上加拿大第25種子的阿里辛（Felix Auger-Aliassime）或是德國選手斯特魯夫（Jan-Lennard Struff）之戰的勝方。

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