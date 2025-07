MLB》賈吉開轟讓洋基從落後8分到追平 威廉斯放火讓條紋軍吞3連敗

賈吉開轟。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基作客藍鳥4連戰的第3場比賽,條紋軍今天開賽就落後8分,雖然一度追成9比9平手,但明星後援投手威廉斯(Devin Williams)後援1局失掉2分。洋基終場以9比11輸球,條紋軍吞下3連敗,目前以48勝38敗,與藍鳥並列美聯東區龍頭。

洋基26歲先發右投沃倫(Will Warren)開賽不穩,包含被藍鳥打者柯克(Alejandro Kirk)適時安、巴傑爾(Addison Barger)三分砲、施奈德(Davis Schneider)兩分砲,讓藍鳥首局就灌進7分。藍鳥吉梅涅茲(Andres Gimenez)第3局敲適時安追加1分,前3局打完洋基以0比8落後。

條紋軍打線5局上追分,拉梅修(DJ LeMahieu)和萊斯(Ben Rice)的適時安、以及「法官」賈吉(Aaron Judge)的關鍵二壘安打,連拿3分。接著洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出三分砲,這也是史坦頓本季首轟,幫助洋基單局灌進6分。洋基6局上靠滾地球護送再拿1分,追至7比8。

沃倫。(法新社)

藍鳥打線7局下靠施奈德的陽春砲拿1分,8局上賈吉轟出左外野追平兩分砲、本季第31轟出爐,洋基追成9比9平手。不過,洋基8局下派威廉斯後援,2出局後藍鳥靠保送和敬遠攻佔一、三壘,這時威廉斯先發生暴投失1分,接著被巴傑爾敲安再掉1分。藍鳥終結者霍夫曼(Jeff Hoffman)9局上關門守成,幫助藍鳥驚險收下4連勝。

沃倫先發4局被敲10安包含2轟,失掉8分無關勝敗。威廉斯後援1局失2分都是自責,吞本季第3敗,賽後防禦率為5.17;洋基全場15安,以賈吉3安3打點,包含一發兩分砲為最佳,賽後打擊率為3成63,整體攻擊指數(OPS)為1.205。

藍鳥先發貝里歐斯(Jose Berrios)主投4.1局失6分無關勝敗。賈西亞(Yimi García)後援1局失2分,這是他[今年第4次砸鍋,幸運收本季首勝。霍夫曼1局無失分收本季第20次救援成功。藍鳥全場13安,巴傑爾全場2安4打點,包含一發三分砲。施奈德單場雙響砲進帳3打點。

Blue Jays take the lead on two eighth inning runs against Devin Williams! pic.twitter.com/WyDiCneM8x