MLB》賈吉開轟讓洋基從落後8分到追平 威廉斯放火讓條紋軍吞3連敗

賈吉開轟。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客藍鳥4連戰的第3場比賽，條紋軍今天開賽就落後8分，雖然一度追成9比9平手，但明星後援投手威廉斯（Devin Williams）後援1局失掉2分。洋基終場以9比11輸球，條紋軍吞下3連敗，目前以48勝38敗，與藍鳥並列美聯東區龍頭。

洋基26歲先發右投沃倫（Will Warren）開賽不穩，包含被藍鳥打者柯克（Alejandro Kirk）適時安、巴傑爾（Addison Barger）三分砲、施奈德（Davis Schneider）兩分砲，讓藍鳥首局就灌進7分。藍鳥吉梅涅茲（Andres Gimenez）第3局敲適時安追加1分，前3局打完洋基以0比8落後。

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條紋軍打線5局上追分，拉梅修（DJ LeMahieu）和萊斯（Ben Rice）的適時安、以及「法官」賈吉（Aaron Judge）的關鍵二壘安打，連拿3分。接著洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出三分砲，這也是史坦頓本季首轟，幫助洋基單局灌進6分。洋基6局上靠滾地球護送再拿1分，追至7比8。

沃倫。（法新社）

藍鳥打線7局下靠施奈德的陽春砲拿1分，8局上賈吉轟出左外野追平兩分砲、本季第31轟出爐，洋基追成9比9平手。不過，洋基8局下派威廉斯後援，2出局後藍鳥靠保送和敬遠攻佔一、三壘，這時威廉斯先發生暴投失1分，接著被巴傑爾敲安再掉1分。藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）9局上關門守成，幫助藍鳥驚險收下4連勝。

沃倫先發4局被敲10安包含2轟，失掉8分無關勝敗。威廉斯後援1局失2分都是自責，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.17；洋基全場15安，以賈吉3安3打點，包含一發兩分砲為最佳，賽後打擊率為3成63，整體攻擊指數（OPS）為1.205。

藍鳥先發貝里歐斯（Jose Berrios）主投4.1局失6分無關勝敗。賈西亞（Yimi García）後援1局失2分，這是他[今年第4次砸鍋，幸運收本季首勝。霍夫曼1局無失分收本季第20次救援成功。藍鳥全場13安，巴傑爾全場2安4打點，包含一發三分砲。施奈德單場雙響砲進帳3打點。

Blue Jays take the lead on two eighth inning runs against Devin Williams! pic.twitter.com/WyDiCneM8x — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 3, 2025

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