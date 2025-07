MLB》菊池5.2局好投牛棚卻砸鍋！勇士單局2轟海灌7分逆轉天使

菊池雄星今日主投5.2局僅失2分,但牛棚慘遭砲擊,無緣奪勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日作客勇士主場的天使,推派日籍好手菊池雄星掛帥先發,雖繳出5.2局飆7K僅失2分的出色好投,但牛棚在6局遭勇士兩發全壘打砲擊慘失7分,終場以3:8敗下陣來。

天使在首局二三壘有人時,靠著阿德爾(Jo Adell)的適時安打打下2分先馳得點,並在菊池前5局力保不失之下保持領先優勢。

菊池雄星進入第6局的投球,連續抓下2個出局數後,接連被擊出2支安打,但在此時教練團決定啟用牛棚換上澤費爾賈恩(Ryan Zeferjahn),但一上來面對首位打者墨菲(Sean Murphy)就被逮中第1顆球,轟出中左外野方向逆轉比數的3分砲。

然而澤費爾賈恩的狀態依舊不理想,挨轟後又被敲安並送出2次保送形成滿壘,下一棒歐森(Matt Olson)抓到機會,咬中內角97.4英里(約156.8公里)扛出右外野形成滿貫全壘打,單局勇士打下7分大局,並且勇士在7局下半,因藥檢問題而被禁賽期滿的普洛法(Jurickson Profar)也跳出來開砲再下一城。

即便天使在9上,索勒(Jorge Soler)敲出陽春砲,也是他生涯在大聯盟第200支全壘打,成為第7位加入200轟俱樂部的古巴球員,但最終仍於事無補,只能將勝利拱手讓人。

