MLB》菊池5.2局好投牛棚卻砸鍋！勇士單局2轟海灌7分逆轉天使

菊池雄星今日主投5.2局僅失2分，但牛棚慘遭砲擊，無緣奪勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客勇士主場的天使，推派日籍好手菊池雄星掛帥先發，雖繳出5.2局飆7K僅失2分的出色好投，但牛棚在6局遭勇士兩發全壘打砲擊慘失7分，終場以3：8敗下陣來。

天使在首局二三壘有人時，靠著阿德爾（Jo Adell）的適時安打打下2分先馳得點，並在菊池前5局力保不失之下保持領先優勢。

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菊池雄星進入第6局的投球，連續抓下2個出局數後，接連被擊出2支安打，但在此時教練團決定啟用牛棚換上澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn），但一上來面對首位打者墨菲（Sean Murphy）就被逮中第1顆球，轟出中左外野方向逆轉比數的3分砲。

然而澤費爾賈恩的狀態依舊不理想，挨轟後又被敲安並送出2次保送形成滿壘，下一棒歐森（Matt Olson）抓到機會，咬中內角97.4英里（約156.8公里）扛出右外野形成滿貫全壘打，單局勇士打下7分大局，並且勇士在7局下半，因藥檢問題而被禁賽期滿的普洛法（Jurickson Profar）也跳出來開砲再下一城。

即便天使在9上，索勒（Jorge Soler）敲出陽春砲，也是他生涯在大聯盟第200支全壘打，成為第7位加入200轟俱樂部的古巴球員，但最終仍於事無補，只能將勝利拱手讓人。

Sean Murphy is swinging a hot bat



He mashes a 3-run go-ahead shot for the @Braves! pic.twitter.com/MxDI4B8dri — MLB （@MLB） July 3, 2025

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