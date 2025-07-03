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自由潛水世錦賽》台灣隊勇奪3金1銀3銅 詹凱翔神勇表現榮膺男子組總冠軍

2025/07/03 09:59

李柏彥、詹凱翔獲「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」（台灣自由潛水發展協會提供）李柏彥、詹凱翔獲「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」（台灣自由潛水發展協會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年AIDA世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA Pool World Championship）在日本和歌山舉行，台灣代表隊本次共派出20位選手參賽，最終榮獲3金、1銀、3銅，其中詹凱翔為最大贏家。

詹凱翔本屆於DYN（動態有蹼平潛）游出300公尺的頂尖成績，DNF（動態無蹼平潛）則以240公尺深度刷新賽會紀錄，兩項目皆斬獲金牌，DYNB（動態雙蹼平潛）游出270公尺，獲得銀牌，最終以509.2分的總積分榮登男子組總冠軍寶座，也是唯一1位突破500分的選手。另外，根據台灣自由潛水發展協會指出，他在單場賽事中，泳池4項競賽項目皆突破國家紀錄，成為台灣自由潛水史上最具代表性的泳池選手之一。

詹凱翔的卓越表現與運動精神更獲得大會最高肯定，榮獲自由潛水界最具榮譽象徵的「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」（Natalia Molchanova Memorial Award），該獎項是在2015年設立，本獎項依往例僅頒發予男女組總積分第一名選手，自2025年起正式改制為頒發給男女組總積分前三名，以更全面表彰賽事中表現最傑出的運動員，而詹凱翔也成為台灣第一位拿下總積分冠軍的選手。

李柏彥選手則在DYNB與DNF兩項目分別游出264公尺與202公尺佳績，雙雙創下個人最佳，並拿下銅牌，最終以450.6分的總積分拿下公開男子組第三名，與詹凱翔一同為台灣隊包辦男子總積分一、三名，同獲「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」。

公開女子組部分，劉宇涵選手接連刷新DNF（153公尺）與STA（6分39秒）兩項國家紀錄，另外，陳昱蓉選手則於DYN項目游出215公尺，再次突破自己於2023年所創下的全國紀錄。

這次台灣隊締造隊史最佳成績，而代表隊領隊丁奕先表示，這段期間非常感謝代表隊選手們的配合，大家的努力讓全世界都看到了，同時也肯定選手白牌率高、整體穩定輸出，是台灣代表隊多年來最成熟、最整齊的一次團隊演出。

李柏彥、詹凱翔獲「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」（台灣自由潛水發展協會提供）李柏彥、詹凱翔獲「納塔利婭·莫爾查諾娃紀念獎」（台灣自由潛水發展協會提供）

詹凱翔（台灣自由潛水發展協會提供）詹凱翔（台灣自由潛水發展協會提供）

左起：詹凱翔、李柏彥（台灣自由潛水發展協會提供）左起：詹凱翔、李柏彥（台灣自由潛水發展協會提供）

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