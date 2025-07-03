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MLB》恭喜！道奇名投克蕭達成生涯3000K里程碑 史上第20人壯舉

2025/07/03 11:50

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）今天在主場先發迎戰白襪，克蕭主投6局失4分，賞3次三振，達成生涯3000次三振里程碑、創史上第20人壯舉，獲得全場歡眾歡呼，隊友們也上前擁抱。道奇6局上打完以2比4落後。

克蕭首局被白襪班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲適時安失掉1分，道奇打線1局下靠明星捕手史密斯（Will Smith）的陽春砲追平，第2局靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春彈，幫助道奇以2比1超前比數。

不過，克蕭第3局被白襪打者史雷特（Austin Slater）敲兩分砲，接著被奎羅（Edgar Quero）敲適時安，讓克蕭單局失掉3分。克蕭投完前5局就用92球失掉4分，送出2次三振，生涯三振數來到2999K。

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

克蕭續投第6局，1出局後被白襪泰勒（Michael A. Taylor）敲二壘安打。這時泰勒盜三壘被史密斯阻殺出局，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）在觸殺過程中不慎左膝被撞，讓他當場倒地不起，馬恩西也在防護員的攙扶下退場。道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez）接替守三壘。

克蕭最後用85.3英里的滑球，讓白襪打者卡普拉（Vinny Capra）站著不動吞三振，克蕭達成生涯第3000次三振，獲得全場觀眾歡呼。

克蕭主投6局用100球，被敲9安包含挨了1轟，失掉4分送出3次三振、1次保送。

大聯盟史上先前僅19人達成生涯3000K壯舉，現役只有藍鳥的薛哲（Max Scherzer）與巨人的韋蘭德（Justin Verlander）達成3000K壯舉。此外，克蕭是大聯盟史上第5位能在同一支球隊能累積3000K的選手。

克蕭生涯用2787.1局達成生涯3000次三振里程碑，為史上第四快。前三人分別是名投強森（Randy Johnson）的2470.2局、薛哲的2516局、以及馬丁尼茲（Pedro Martinez）的2647.2局。

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

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