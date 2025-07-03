MLB》金鶯菅野智之連兩場核爆！4.2局失6分不敵遊騎兵吞敗

菅野智之本場僅投4.2局就失掉6分，連2場先發的表現不理想。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕於遊騎兵主場作客的金鶯，在3連戰最後一場比賽推派35歲日籍投手菅野智之掛帥，不過前役5局投球失掉7分的他，今日也僅繳出4.2局的投球就狂失6分，連續兩場比賽都繳出不理想表現，終場金鶯遭到0：6完封吞敗。

菅野雖在前兩局力保不失，但來到3局下半面臨二三壘有人的局面時，被西米恩（Marcus Semien）敲出中左外野方向的全壘打，讓對手先馳得點。

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然而遊騎兵的進攻手感並未冷卻，菅野在4局下被敲3支安打失掉2分，5下首名打者席格（Corey Seager）也加入戰局，相中85.5英里（約137.6公里）的快速指叉球，一棒扛出中外野大牆再下一城，而抓到2個出局數後，菅野又被擊出2安，此時金鶯選擇啟用牛棚，讓菅野退場休息，最終留下4.2局被敲10安，失掉6分的表現。

打線部分，本場遭到遊騎兵的投手群聯手壓制，陣中強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）先發5局飆出5K，6局中繼登板的韋伯（Jacob Webb）表現出色，最後丹寧（Dane Dunning）力扛3局完美守成拿下本季第2次救援成功，無法給予菅野智之火力援護。

Marcus Semien continues to swing a hot bat! pic.twitter.com/JKPCdGr0ar — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 3, 2025

Corey Seager sends this homer 420 feet pic.twitter.com/3lIbeTKUEZ — MLB （@MLB） July 3, 2025

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