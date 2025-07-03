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NBA》詹姆斯可能離開湖人？布朗尼談老爸動向：他要我別擔心

2025/07/03 10:26

詹姆斯（右）與兒子布朗尼（左）。（資料照，法新社）詹姆斯（右）與兒子布朗尼（左）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）日前宣布將執行下季的球員選項，但是否確定續留湖人仍有變數。詹皇的兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽受訪時被問到相關話題，他表示，現在傳聞很多，自己不太在意，他也沒和爸爸討論過這件事情。

湖人在今年季後賽一輪遊，再次無緣爭冠，而40歲的詹姆斯日前宣布執行下賽季5260萬美元的球員選項，雖然可能續留湖人，卻也有附帶條件。他的經紀人保羅說：「我們確實想評估一下，在詹姆斯人生和職業生涯這個階段，什麼對他來說是最好的。他想讓剩下的每個賽季都發揮出應有的作用，湖人團隊也理解這一點，我們都希望他能得到最好的結果。」

布朗尼被問到爸爸動向時透露，確實有朋友向他詢問爸爸的下一步，「我有朋友打電話給我，聊我下賽季去哪裡打球，以及我接下來要做什麼，因為他們看到我爸的新聞。但我是告訴他，我不知道你在說什麼，我也不太關注這些。」

布朗尼表示，尚未和爸爸討論過要續留洛杉磯還是離開，「他只是告訴我別擔心、別去在意，專注於當下正在發生的事情就好。」布朗尼強調，作為一名球員，每天就是帶著目標，專注於訓練，希望下個賽季會比去年更好。

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