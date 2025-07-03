MLB》鈴木誠也獨居大聯盟打點王 今永昇太5.2局挨3轟仍收第5勝

鈴木誠也。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍左投今永昇太今天在主場先發面對守護者，今永交出5.2局失3分表現，日籍好手鈴木誠也單場2安3打點，幫助小熊以5比4險勝。今永昇太收下本季第5勝，同時也是傷癒歸隊後的先發2連勝。鈴木誠也則以73分打點，獨居大聯盟打點王。

今永昇太首局讓對手3上3下，第2局遭守護者老將桑塔納（Carlos Santana）、L.湯瑪斯（Lane Thomas）相繼開轟失掉2分。今永第3局被守護者打者弗萊（David Fry）敲陽春砲再失1分。今永昇太第4局、第5局讓對手6上6下。

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小熊打線第3局靠鈴木誠也的關鍵二壘安打、以及「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時安進帳2分，第4局鈴木誠也敲出帶有2分打點的超前安打，阿姆斯壯敲三壘安打再拿1分，但他跑壘衝過頭遭觸殺出局，但小熊單局再拿3分超前比數。

今永昇太。（法新社）

今永昇太續投第6局時先被弗萊敲一壘安打，他解決守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）後，就被換下場。

小熊終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）第9局登板，因隊友守備失誤，以及丟保送和發生暴投，讓守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲高飛犧牲打追回1分，帕倫西亞仍驚險守住勝利，收下本季第10次救援成功。

總計今永昇太主投5.1局用81球，被敲4安，失掉3分都是被擊出陽春砲，賞4次三振，另有1次觸身球，賽後防禦率為2.78，收本季第5勝。小熊以51勝35敗居國聯中區龍頭。

鈴木誠也全場3打數2安3打點，另獲2次保送（包含1次敬遠），賽後打擊率為2成61，整體攻擊指數（OPS）為0.869。鈴木誠也目前以73分打點，超越水手重砲羅里（Cal Raleigh）的71分打點，暫居大聯盟打點王。

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