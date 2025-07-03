晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鈴木誠也獨居大聯盟打點王 今永昇太5.2局挨3轟仍收第5勝

2025/07/03 12:27

鈴木誠也。（路透）鈴木誠也。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍左投今永昇太今天在主場先發面對守護者，今永交出5.2局失3分表現，日籍好手鈴木誠也單場2安3打點，幫助小熊以5比4險勝。今永昇太收下本季第5勝，同時也是傷癒歸隊後的先發2連勝。鈴木誠也則以73分打點，獨居大聯盟打點王。

今永昇太首局讓對手3上3下，第2局遭守護者老將桑塔納（Carlos Santana）、L.湯瑪斯（Lane Thomas）相繼開轟失掉2分。今永第3局被守護者打者弗萊（David Fry）敲陽春砲再失1分。今永昇太第4局、第5局讓對手6上6下。

小熊打線第3局靠鈴木誠也的關鍵二壘安打、以及「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時安進帳2分，第4局鈴木誠也敲出帶有2分打點的超前安打，阿姆斯壯敲三壘安打再拿1分，但他跑壘衝過頭遭觸殺出局，但小熊單局再拿3分超前比數。

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

今永昇太續投第6局時先被弗萊敲一壘安打，他解決守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）後，就被換下場。

小熊終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）第9局登板，因隊友守備失誤，以及丟保送和發生暴投，讓守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲高飛犧牲打追回1分，帕倫西亞仍驚險守住勝利，收下本季第10次救援成功。

總計今永昇太主投5.1局用81球，被敲4安，失掉3分都是被擊出陽春砲，賞4次三振，另有1次觸身球，賽後防禦率為2.78，收本季第5勝。小熊以51勝35敗居國聯中區龍頭。

鈴木誠也全場3打數2安3打點，另獲2次保送（包含1次敬遠），賽後打擊率為2成61，整體攻擊指數（OPS）為0.869。鈴木誠也目前以73分打點，超越水手重砲羅里（Cal Raleigh）的71分打點，暫居大聯盟打點王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中