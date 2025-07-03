MiLB》狂！鄧愷威先發5局狂飆11K 林維恩中繼好投收下高A首勝

鄧愷威。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力巨人3A的台灣好手鄧愷威，今天迎來本季第2度的先發出賽，面對另一位台灣強投林昱珉所效力的響尾蛇3A，主投5局僅被敲1支安打，並狂飆高達11次三振寫下本季新高，所屬球隊也以2：0獲勝，讓鄧愷威拿下本季首次的先發勝。

鄧愷威一上場雖耗了8顆球投出保送，不過隨後展現招牌能力連飆3K結束首局，並在2、3兩局接連投出3上3下，4局上即便被敲出個人本場被打的第1支安打，仍再次靠著連2次三振化解，並在5局完美解決連續3名打者後，完美結束本場比賽的先發任務。

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最終鄧愷威用了72球投完5局，僅被敲出1支安打沒有失分，送出11次三振及1次保送，防禦率從賽前的5.15降至4.54，連續兩場所繳出的表現十分優異。

此外在近期升上運動家高階1A的新星左投林維恩，今天在5局下球隊領先1分時以中繼角色登板，吃下3局飆出4K，僅被敲出1支安打無失分，收下個人在高A生涯的首勝。

除了兩位強投外，在海盜2A的陳柏毓也有亮眼表現，今天先發5局也拿下6K僅失1分獲本季第2勝，連續2場出賽都能進帳勝投。打者部分，海盜3A鄭宗哲今日3打數敲出1安，連續3場比賽有安打，在3A的打擊率回升至.210，而在道奇新人聯盟的柯敬賢則是2支1外加2保送，連5場比賽敲安，打擊三圍上升至.362/.478/.537。

林維恩。（資料照，記者林正坤攝）

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