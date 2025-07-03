MLB》大谷相隔37場盜壘、佛里曼再見安 讓克蕭3000K之夜不留憾

佛里曼再見安。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）今天在主場先發迎戰白襪，克蕭主投6局失4分、賞3次三振，克蕭創下大聯盟史上第20人達成3000K里程碑的壯舉。道奇9局下打進3分，包含佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，幫助道奇以5比4逆轉贏球，收下3連勝。

克蕭前5局用92球失掉4分，送出2次三振，生涯三振數來到2999K。克蕭續投第6局，1出局後被白襪泰勒（Michael A. Taylor）敲二壘安打。這時泰勒盜三壘被史密斯阻殺出局，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）在觸殺過程中不慎左膝被撞傷退場。

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克蕭該局最後用85.3英里的滑球，讓白襪打者卡普拉（Vinny Capra）站著不動吞三振，克蕭達成生涯第3000次三振，獲得全場觀眾歡呼、隊友們也紛紛上前擁抱致意。

道奇37歲名投克蕭達成生涯3000K里程碑。（法新社）

道奇前8局只靠史密斯（Will Smith）、帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲拿到分數。9局下道奇反攻，白襪22歲投手泰勒（Grant Taylor）不穩，康佛托（Michael Conforto）敲安，艾德曼（Tommy Edman）、韓籍野手金慧成選到保送，道奇無人出局攻佔滿壘。大谷翔平敲二壘滾地球護送回1分，道奇追至3比4。

道奇該半局1出局攻佔一、三壘，白襪換右投（Steven Wilson）後援。道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲高飛犧牲打追平比數。9局下2出局後，大谷翔平盜上二壘、本季第12盜出爐，這是大谷自美國時間5月20日之後，睽違37場再度跑出盜壘成功。史密斯獲保送，道奇攻佔一、二壘，佛里曼最後敲出右外野再見安打，幫助道奇逆轉贏球。

大谷翔平全場5打數1安1打點，跑回1分就是再見分，打擊率2成86，整體攻擊指數為1.015。

道奇37歲名投克蕭達成生涯3000K里程碑。（美聯社）

總計克蕭此戰主投6局用100球，被敲9安包含挨了1轟，失掉4分送出3次三振、1次保送，賽後防禦率為3.43。克蕭也逃過敗投。



《ESPN》報導，克蕭是大聯盟史上第5位能在同一支球隊能累積3000K的選手，他也是史上第4位達成生涯3000K的左投手，前3人分別是名投強森（Randy Johnson）、卡爾頓（Steve Carlton）、沙巴西亞（CC Sabathia）。

克蕭在大聯盟18年生涯，共用2787.1局達成生涯3000次三振里程碑，為史上第四快。前三人分別是強森的2470.2局、薛哲的2516局、以及馬丁尼茲（Pedro Martinez）的2647.2局。

現役的大聯盟投手中，只有藍鳥的薛哲（Max Scherzer）與巨人的韋蘭德（Justin Verlander）達成3000K壯舉。

大谷翔平。（法新社）

道奇37歲名投克蕭達成生涯3000K里程碑。（路透）

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