台灣尚勇！林冠儀在世界警消運動會再奪第2金

南投縣消防員林冠儀，拿國旗上台領獎，獲銀牌的美國選手跟他恭喜並一起合照。（林冠儀提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣消防員林冠儀，今天在世界警消運動大會健力項目，再度以臥推162.5公斤，擊敗美國強敵拿下金牌，他拿著國旗上台受獎，美國選手惺惺相惜，跟他及我國國旗合照。今天的金牌，是他繼週一在極限消防員團體賽後的第二面金牌，而他2023即拿下臥推金牌，本屆再度奪金。

來自南投縣中心碑消防分隊的林冠儀，今天在美國舉辦的世界警消運動大會的健力賽臥推項目，兩年前參加93公斤量級，此次降體重參加83公斤量級。他說，賽前看到美國隊選手練習，不僅肌肉量、臥推技術都很好，直覺是「不好對付的強敵」，兩人「咬得很緊」，對方重量往上加到160公斤，而他最後以162.5公斤獲得金牌。

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林冠儀表示，等待頒獎時就準備好國旗，等頒到金牌時，ㄧ上台就張開國旗，那時心情很悸動，而獲銀牌到美國選手也很開心的靠過來，跟他和國旗合照。頒獎後兩人戴上獎牌拍合照，小聊一下才知對方2019、2023年都有參加該項目，只是兩人都在不同量級，這次對方從74公斤級升到83公斤級，而他自己從93公斤級降到83公斤級，兩人終於同場競技，可說是很奇妙的緣分。

獲銀牌到美國選手與林冠儀惺惺相惜，握手互道恭喜。（林冠儀提供）

林冠儀在臥推項目，以162.5公斤獲得金牌。（林冠儀提供）

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