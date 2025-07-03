MLB》大谷9局關鍵盜壘助道奇逆轉 澤村賞名將驚：以為封印了...

大谷翔平9局下盜壘成功。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第9局2出局後發動盜壘，接著道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，大谷跑回再見分，道奇最後以5比4逆轉氣走白襪，讓道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）達成生涯3000K之夜不留憾、逃過敗投。對於大谷9局下的盜壘，曾拿過澤村賞的日本名投今中慎二直言，「以為封印了...！」

此戰9局上打完道奇以2比4落後，9局下道奇靠安打和2次保送，無人出局攻佔滿壘，大谷翔平敲二壘滾地球，靠野手選擇上壘、有1分打點，大谷跑上一壘。道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲高飛犧牲打追成4比4平手。

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該半局2出局，大谷翔平這時盜上二壘，這是他本季第12次盜壘成功，但大谷前一次盜壘已經是美國時間5月20日的時候。下一棒的道奇強打捕手史密斯（Will Smith）選到保送，接著佛里曼敲再見安打，幫助道奇逆轉收3連勝，也讓主投6局失4分、達成生涯3000K的克蕭逃過敗投。

大谷翔平9局下盜壘成功。（路透）

日媒《Daily》報導，當時道奇9局下2出局攻占一壘，對於大谷是否會盜壘，擔任球評的今中慎二在《NHK》轉播中表示，「他已經快一個月沒跑了。」然後大谷就盜上二壘，並靠佛里曼敲再見安跑回再見分，讓今中慎二坦言，「我以為他封印了...結果關鍵時刻還是用上了。」

「投手大谷」經過1年多復健中，在今年6月16日重返大聯盟賽場，讓大谷翔平睽違一年多重拾投打二刀流伸手。這是大谷重拾二刀流後的首次盜壘成功。

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大谷翔平跑回再見分。（路透）



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