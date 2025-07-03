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MLB》克蕭成史上第4名3000K左投 坦言刻意追求三振有點難...

2025/07/03 14:40

道奇37歲名投克蕭。（美聯社）道奇37歲名投克蕭。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）今天在主場先發迎戰白襪，克蕭主投6局失4分、賞3次三振，克蕭創下大聯盟史上第20人達成3000K里程碑的壯舉。道奇9局下灌進3分，包含佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，幫助道奇逆轉贏球收下3連勝。克蕭坦言，當刻意去追求三振，反而會困難一點。

克蕭此戰主投6局用100球，被敲9安，包含1轟，失掉4分，賞3次三振、丟1次保送，靠隊友逃過敗投，賽後防禦率為3.43。克蕭成為大聯盟史上第20名達成3000K的投手，同時也是大聯盟史上第4位達成3000K的左投手。

克蕭自2008年首次踏上大聯盟賽場以來，拿過三座國聯塞揚獎、2014年的國家聯盟年度MVP。克蕭生涯在大聯盟打滾18年，累積2787.1局就達成3000K里程碑，是大聯盟史上第四短局數。

「當你刻意去追求三振，會稍微困難一點。我以前其實從沒需要這樣做。」克蕭笑說，「老實說，今晚我投得不太好，滑球太糟了。」

「這真的是各方面都是一個特別的夜晚。」克蕭說道，「當我上投手丘準備丟第6局，聽到觀眾席的歡呼聲，那一刻對我來說是非常特別的時刻之一。」

「我無法再要求更多了，要給白襪隊一些讚揚，他們完全沒有讓我輕鬆應對。」克蕭指出，「所以這是一個艱難的夜晚，但Freddie在最後的關鍵一擊，真的是太棒了。」

「我和隊友說過，贏得個人獎項雖然很好，但如過你沒有人可以一起慶祝，那就沒有意義。」克蕭說道。

佛里曼賽後受訪坦言，「Clayton 在這裡達成生涯3000次三振，我們或許再也看不到這樣的成就了。」

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