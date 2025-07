MLB》道奇球星馬恩西左膝遭撞傷提前退場！ 教頭說明最新情況

馬恩西因左膝遭跑者撞傷,表情痛苦不已。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星三壘手馬恩西(Max Muncy)今天在比賽中因傷退場,對此總教練羅伯斯(Dave Roberts)在賽後坦言,馬恩西明日將進行核磁共振(MRI)檢查。

事件發生在6局上半,二壘跑者泰勒(Michael A. Taylor)試圖盜三壘,在撲壘時頭盔撞到馬恩西的左膝,撞到的當下馬恩西倒地不起且表情痛苦,最終在防護員的攙扶下一跛一跛退場,並換上工具人赫南德茲(Kike Hernandez)接替守備。

根據《ESPN》記者岡薩雷茲(Alden González)的消息指出,賽後教頭羅伯斯透露馬恩西明日將接受MRI,不過經初步的檢查後,球團對於傷勢的情形較為樂觀,並希望最後檢查的結果只是扭傷,而非太嚴重的傷勢。

馬恩西退場休息後,今日掛帥先發的37歲名投克蕭(Clayton Kershaw)隨即達成生涯3000K的里程碑,且打線在9局上演逆轉秀,最終靠著佛里曼(Freddie Freeman)的再見安打,幫助道奇取得3連勝。

