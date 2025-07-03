MLB》道奇球星馬恩西左膝遭撞傷提前退場！ 教頭說明最新情況

馬恩西因左膝遭跑者撞傷，表情痛苦不已。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星三壘手馬恩西（Max Muncy）今天在比賽中因傷退場，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後坦言，馬恩西明日將進行核磁共振（MRI）檢查。

事件發生在6局上半，二壘跑者泰勒（Michael A. Taylor）試圖盜三壘，在撲壘時頭盔撞到馬恩西的左膝，撞到的當下馬恩西倒地不起且表情痛苦，最終在防護員的攙扶下一跛一跛退場，並換上工具人赫南德茲（Kike Hernandez）接替守備。

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根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden González）的消息指出，賽後教頭羅伯斯透露馬恩西明日將接受MRI，不過經初步的檢查後，球團對於傷勢的情形較為樂觀，並希望最後檢查的結果只是扭傷，而非太嚴重的傷勢。

馬恩西退場休息後，今日掛帥先發的37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）隨即達成生涯3000K的里程碑，且打線在9局上演逆轉秀，最終靠著佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，幫助道奇取得3連勝。

Max Muncy took a nasty fall at 3B and immediately grabbed his knee



Hoping Muncy is okay



Via SNLA pic.twitter.com/fUfKZ8uADq — Dodgers Nation （@DodgersNation） July 3, 2025

馬恩西最後被攙扶下場。（路透）

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