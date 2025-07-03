從小阿嬤帶大標槍奪金翻轉人生 吳傑凱入選國家代表隊

今年全中運，吳傑凱代表台南市勇奪標槍銀牌。（台灣世界展望會提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕今年剛從台南佳里國中畢業的吳傑凱，從小被阿嬤帶大，在台灣世界展望會長達13年的陪伴下，靠著自己的努力和堅持，在標槍領域發光發熱，屢獲佳績，今年更在全中運勇奪銀牌，最近還入選了2025年第3屆巴林亞州青年運動會國家代表隊，將於今年10月首次出國比賽，一圓他出國比賽的夢想。

吳傑凱日前獲知入選國家代表隊後，十分開心，立即向展望會南區台南辦公室的社工分享這項好消息，並感謝扶助人及社會各界長年的支持和資助。

請繼續往下閱讀...

吳傑凱出生於台東排灣族部落原鄉，因家中手足眾多，母親無力照顧，從小便由祖母帶到台南生活。祖孫倆相依為命，阿嬤從不缺席他每一次晨練、比賽。吳傑凱說，為了練習，阿嬤天天接送他，從不喊苦。他小二時因老師鼓勵加入棒球隊，後來轉練田徑，國中體育班教練發掘他的標槍潛力，才開啟他的標槍之路。

展望會社工說，鮮少人知道，傑凱的運動生涯曾因傷病幾近中斷，幸好有祖母一路相挺，也有來自展望會兒童資助計畫的穩定支持，讓他能走出低潮、堅持夢想。

這1年多來，吳傑凱屢創佳績，他先在台南市運動大會奪金，並破大會紀錄，隨後連續於台北春季全國賽、新北青年盃、原住民運動會奪金，今年全中運更拿下銀牌，成績亮眼。

「未來我想出國比賽，也希望靠自己的力量，改變我們家的生活。」吳傑凱說，他知道這不是他一個人的努力，是很多人的幫助。他一定會全力以赴，為國爭光。

吳傑凱（右1）除平日練習外，也會參加展望會的青少年方案活動，紓解壓力。（台灣世界展望會提供）

吳傑凱代表台南市參加今年全國原住民運動會田徑標槍項目獲得第一名，並破大會紀錄。（台灣世界展望會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法