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MLB》大谷相隔37場的盜壘成贏球關鍵 道奇教頭：計算過的賭注

2025/07/03 15:16

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第9局2出局後發動盜壘，接著道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，大谷跑回再見分，道奇最後以5比4逆轉氣走白襪，同時也讓道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）達成生涯3000K之夜不留憾、逃過敗投。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說明，大谷那次的盜壘做得很好。

此戰9局上打完道奇以2比4落後，9局下道奇靠安打和2次保送攻佔滿壘，大谷翔平敲二壘滾地球形成野手選擇上壘、有1分打點，大谷上到一壘。道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲高飛犧牲打追成4比4平手。

該半局2出局後，大谷翔平盜上二壘、本季第12盜出爐，這是大谷自美國時間5月20日之後，相隔37場再度跑出盜壘成功。大谷最後靠佛里曼的安打跑回再見分。

羅伯斯表示，當時開綠燈給大谷翔平（判斷是否自行盜壘），為了讓下一棒的史密斯（Will Smith）有機會在得點圈有人時打擊，這在某種程度上是一次計算過的賭注，而大谷翔平跑出很好的第一步，「這是一個很棒的棒球PLAY。」。

大谷翔平經歷1年多的投球復健中，今年美國時間6月16日重返大聯盟投手丘，重拾投打二刀流。今天大谷的盜壘是自重拾二刀流後的首次盜壘成功。

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