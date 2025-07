MLB》馬恩西左膝遭撞提前傷退 道奇名投克蕭不解對方為何要盜壘

馬恩西受傷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇37名投克蕭(Clayton Kershaw)今天先發6局失4分、賞3次三振,達成生涯3000K里程碑。道奇靠佛里曼(Freddie Freeman)的再見安打,道奇終場以5比4逆轉擊敗白襪,收下3連勝。但道奇三壘手馬恩西(Max Muncy)在比賽中守備時不慎左膝遭撞傷退場,克蕭直言對手當時沒有必要盜三壘。

克蕭前5局用92球失掉4分、賞2次三振,距離生涯3000K只差1次三振,因此克蕭續投第6局,1出局後被白襪泰勒(Michael A. Taylor)敲二壘安打。這時泰勒盜三壘,被道奇史密斯(Will Smith)阻殺出局,但馬恩西在觸殺過程中不慎左膝被撞傷退場。克蕭最後在6局上2出局後送出三振,達成生涯3000K里程碑。

克蕭。(路透)



「我們現在都掛念著馬恩西。」克蕭說,「他是我們球隊非常重要的一部分,在那裡做出漂亮的守備,我不明白泰勒為何要盜壘,看起來完全沒必要。我為發生這樣的事情感到難過。我們都祈禱馬恩斯西沒事,他顯然是我們球隊重要的一部分,特別是過去兩個月,他的表現很不可置信。」

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts )受訪表示,經過初步檢查後,對馬恩西的傷勢感到樂觀,希望他只是扭傷。馬恩西將在當地時間週四做核磁共振(MRI)檢查。

馬恩西本季出賽81場,交出13轟,55分打點是全隊第三多,打擊率2成50,整體攻擊指數(OPS)為0.832。馬恩西曾在2021年例行賽最終戰擔任一壘手時,為了接球與對方跑者發生擦撞,導致左手肘尺側副韌帶撕裂,該年也缺席球隊的季後賽。

