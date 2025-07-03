MLB》馬恩西左膝遭撞提前傷退 道奇名投克蕭不解對方為何要盜壘

馬恩西受傷。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37名投克蕭（Clayton Kershaw）今天先發6局失4分、賞3次三振，達成生涯3000K里程碑。道奇靠佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，道奇終場以5比4逆轉擊敗白襪，收下3連勝。但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）在比賽中守備時不慎左膝遭撞傷退場，克蕭直言對手當時沒有必要盜三壘。

克蕭前5局用92球失掉4分、賞2次三振，距離生涯3000K只差1次三振，因此克蕭續投第6局，1出局後被白襪泰勒（Michael A. Taylor）敲二壘安打。這時泰勒盜三壘，被道奇史密斯（Will Smith）阻殺出局，但馬恩西在觸殺過程中不慎左膝被撞傷退場。克蕭最後在6局上2出局後送出三振，達成生涯3000K里程碑。

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克蕭。（路透）



「我們現在都掛念著馬恩西。」克蕭說，「他是我們球隊非常重要的一部分，在那裡做出漂亮的守備，我不明白泰勒為何要盜壘，看起來完全沒必要。我為發生這樣的事情感到難過。我們都祈禱馬恩斯西沒事，他顯然是我們球隊重要的一部分，特別是過去兩個月，他的表現很不可置信。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts ）受訪表示，經過初步檢查後，對馬恩西的傷勢感到樂觀，希望他只是扭傷。馬恩西將在當地時間週四做核磁共振（MRI）檢查。

馬恩西本季出賽81場，交出13轟，55分打點是全隊第三多，打擊率2成50，整體攻擊指數（OPS）為0.832。馬恩西曾在2021年例行賽最終戰擔任一壘手時，為了接球與對方跑者發生擦撞，導致左手肘尺側副韌帶撕裂，該年也缺席球隊的季後賽。

A closer look at the Max Muncy injury



I'm gutted



Really hoping for a miracle diagnosis being not as severe as it looks pic.twitter.com/JnMeKWMVse — Blake Harris （@BlakeHHarris） July 3, 2025

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