中國職業足球聯賽奇聞！球隊在對手更衣室「貼符咒作法」挨罰

中國職業足球乙級聯賽球隊「長春喜都足球俱樂部」，因為在比賽對手「山西崇德榮海」的更衣室中張貼黃色符咒，並寫上「敕令山西崇德榮海必敗」等字，遭到中國足球職業聯賽聯合會開罰。（擷取自微博）

〔即時新聞/綜合報導〕中國職業足球乙級聯賽球隊「長春喜都足球俱樂部」，在比賽對手「山西崇德榮海」的更衣室中張貼黃色符咒，上頭寫有「敕令山西崇德榮海必敗」等字句。此舉遭到中國足球職業聯賽聯合會開罰人民幣3萬元（折合新台幣約12萬元）。

中國足球職業聯賽聯合會紀律與道德委員會昨（2）日發布通告表示，6月28日，長春喜都足球俱樂部隊與山西崇德榮海足球俱樂部隊在亞泰訓練基地主體育場進行比賽。根據比賽監督報告、影像資料、情況說明及聽證會內容，賽前長春喜都足球俱樂部的工作人員在客隊休息室內放置「若干封建迷信物品」，造成不良影響。

請繼續往下閱讀...

中國足球職業聯賽聯合會紀律與道德委員會依據《中國足球職業聯賽聯合會紀律與道德準則》第一百一十五條、第十二條之規定，作出「對長春喜都足球俱樂部隊予以通報批評」及「罰款人民幣3萬元」的處分。

綜合中媒報導，通告中「若干封建迷信物品」其實就是符咒，相關照片在網路上瘋傳，只見黃色符紙中寫著「敕令山西崇德榮海必敗」等字。不過，長春喜都足球俱樂部，也如願在賽事中以主場2:0戰績擊敗山西崇德榮海。

事實上，長春喜都足球俱樂部本季在聯賽中戰績不俗，目前在聯盟中暫居第二名，不過，早有其他球隊曾發現，對上長春喜都足球俱樂部時，自己的休息室被貼上類似符咒，這種疑似該球隊固定的習慣，已讓不少球隊隊員感到不舒服。

有微博博主表示，在對手更衣室「做手腳」並不罕見，不少球隊也有類似做法，只是大部分球隊「作法」後都會清理現場，不懂為何還要把符咒放在更衣室中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法