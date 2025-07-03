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MLB》大谷翔平找回火球威力！ 日媒解析關鍵變化

2025/07/03 17:50

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平本季重返投手丘，再展二刀流身手，第3度登板先發2局無失分，更投出101.7英哩（約163.7公里）火球，刷新個人大聯盟生涯最速紀錄。日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，大谷逐漸找回自己的火球威力。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善撰文指出，大谷翔平第3場先發登板的四縫線速球最高旋轉效率為18.12英吋，平均為16.44英吋，高於過去平均的14.88英吋。旋轉效率是指球的真實轉速能有多少轉化成實際變化量的數值，就直球來說，如果旋轉效率來到100%，代表球的旋轉軸跟地面平行，可以形成完美的後旋，如此將能帶來俗稱的上竄效果。

此外，大谷翔平出手角度也有所改變，第3度先發登板約為34度，低於生涯平均水準。報導指出，大谷當天的四縫線平均轉速為2487rpm，不僅高於生涯平均，甚至也高於本季目前的平均值2391rpm，前3場的旋轉效率平均為83％，若只單算第3場的話，則是為88.5％。

對此，大谷翔平也回應道：「我認為判斷旋轉效率最重要的還是要和球速一起看，像球速接近100英哩，上竄幅度不差，我自己覺得旋轉效率應該還算不錯，雖然還沒全部確認過數據，但總體來說應該是有進步的吧。」

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