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羽球》史上第4人！ 百週球后里程碑在即 安洗瑩劍指戴資穎神紀錄

2025/07/03 16:49

安洗瑩（右）和戴資穎。（資料照，歐新社）安洗瑩（右）和戴資穎。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）日前公布最新排名，南韓球后安洗瑩目前111120分穩居女單第一寶座，球后週數累積至99週，下週將達成100週里程碑，成為史上第4位達成這項壯舉的女單球員。

安洗瑩自2023年展現驚人的統治力，該年豪取10冠，包括世錦賽與亞運金牌，創下女單史上單季最多冠的紀錄更一舉登上世界球后寶座，並榮膺羽壇年度最佳女運動員，安洗瑩更在2024年勇奪巴黎奧運女單金牌，她也成為自1996年方銖賢之後，相隔28年在奧運女單奪金的南韓好手。安洗瑩本季持續主宰女單賽場，至今打出32勝1敗的超狂表現，先前一度拉出27連勝，今年已豪取5座冠軍。

安洗瑩自2023年8月2日登基球后以來，球后週數已經累積99週，下週將達成100週里程碑，成為第4位加入「球后百週俱樂部」的成員，前3位是台灣「戴博士」戴資穎（214週）、中國王雪芮（124週）和王儀涵（116週）。

戴資穎自2016年12月1日首度登上球后寶座，曾在2018年11月8日成為百週球后，生涯曾6度重返世界女單第一，球后週數高達214週，是世界羽聯女單史上最長紀錄。小戴也是首位BWF生涯勝場數破500場的女單球員，目前累積523勝高居女單第一。

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