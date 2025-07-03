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中職》用愛接「捕」生命每一球 蔣少宏、吉力吉撈陪伴喜憨兒度過午後時光

2025/07/03 16:18

劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在賽季緊湊節奏之餘，7月1日由劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。

味全龍致力成為公益標竿，這次公益行動的起點，來自劉家豪教練的一個心意，他希望除了在場上培養捕手們的默契與技術，也能在場下一起付出關懷，發揮團隊的正面影響力。因此特別安排由捕手部門共同參與公益活動，希望透過實際行動，讓年輕球員們在助人過程中學會感恩與體會社會責任。

活動中從趣味互動遊戲、愛心禮盒的組裝與祝福小卡片的創作，球員與學員攜手完成每一項任務，現場充滿熱情與笑聲。透過一份份親手製作的禮物與一張張繽紛卡片，傳遞出滿滿的關懷與祝福。球員們也分享，捕手的任務是在本後引導投手，這次是由學員們帶領著一起完成任務，他們真摯的笑容與熱情互動深深感動了每一位參與者。也特別感謝工作坊老師們的耐心陪伴與細心引導，讓整體過程更加順利。

味全龍球團表示，未來將持續推動多元公益活動，盼透過更多實際參與，用棒球連結許多溫暖故事，並為弱勢族群帶來支持與希望。

劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）

劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）劉家豪教練帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工作坊的學員們共度一段溫馨且充滿歡樂的午後時光。（味全龍提供）

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