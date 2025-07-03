PO黑白照警示 簡煥宗:高雄在地帆船教練將被挖角

簡煥宗po出黑白照，提醒相關單位正視在地帆船教練將被挖角的危機。（翻攝簡煥宗臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗po出愛河灣帆船黑白照，披露一位由高雄培育的帆船教練，原想穩定在家鄉服務、成為「專任運動教練」，可惜校方無法開缺，近期將被北部學校挖角!他呼籲相關單位正視問題，讓優秀年輕人留故鄉、別再北漂。

簡煥宗說明，鹽埕區光榮國小以帆船和橋牌為特色課程，帆船訓練基地更是包括鹽埕國中、高雄中學共同使用的訓練基地，是全市唯一帆船「三級」基地，培養許多好選手。

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其中有位優秀的年輕國手黃子言是在地鹽埕囝仔，帆船訓練一路從光榮國小、鹽埕國中到高雄中學，後來參與許多國內外大小帆船比賽、得獎，成績在台灣始終名列前茅，退伍後懷抱滿腔熱血回鹽埕，想以教練身分培育更多選手。

黃教練在113學年是光榮國小、鹽埕國中和高雄中學等三校共同聘僱（僅一年約聘）的競技型帆船教練，原希望能夠穩定在家鄉服務，成為一名「專任運動教練」，卻沒想到校方沒法開出專任運動教練缺；傳出近期北部有學校開出專任運動教練缺額，積極想挖角黃教練執教。

簡煥宗強調黃教練是高雄培育的選手，全國優秀帆船教練從選手身分退下，擔任專任教練的人不算多，因此這種專項人才相對珍貴。

高雄有全台最好的港灣水域環境，有好的場域能建構完整的硬體，但若僅有大而雄偉的硬體，沒有好的軟體、軟實力支持的話，非常可惜，希望能將少數能執教競技型帆船的教練留在高雄，讓優秀年輕人留在故鄉，為學弟妹服務！

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