晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

PO黑白照警示 簡煥宗:高雄在地帆船教練將被挖角

2025/07/03 16:56

簡煥宗po出黑白照，提醒相關單位正視在地帆船教練將被挖角的危機。（翻攝簡煥宗臉書）簡煥宗po出黑白照，提醒相關單位正視在地帆船教練將被挖角的危機。（翻攝簡煥宗臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗po出愛河灣帆船黑白照，披露一位由高雄培育的帆船教練，原想穩定在家鄉服務、成為「專任運動教練」，可惜校方無法開缺，近期將被北部學校挖角!他呼籲相關單位正視問題，讓優秀年輕人留故鄉、別再北漂。

簡煥宗說明，鹽埕區光榮國小以帆船和橋牌為特色課程，帆船訓練基地更是包括鹽埕國中、高雄中學共同使用的訓練基地，是全市唯一帆船「三級」基地，培養許多好選手。

其中有位優秀的年輕國手黃子言是在地鹽埕囝仔，帆船訓練一路從光榮國小、鹽埕國中到高雄中學，後來參與許多國內外大小帆船比賽、得獎，成績在台灣始終名列前茅，退伍後懷抱滿腔熱血回鹽埕，想以教練身分培育更多選手。

黃教練在113學年是光榮國小、鹽埕國中和高雄中學等三校共同聘僱（僅一年約聘）的競技型帆船教練，原希望能夠穩定在家鄉服務，成為一名「專任運動教練」，卻沒想到校方沒法開出專任運動教練缺；傳出近期北部有學校開出專任運動教練缺額，積極想挖角黃教練執教。

簡煥宗強調黃教練是高雄培育的選手，全國優秀帆船教練從選手身分退下，擔任專任教練的人不算多，因此這種專項人才相對珍貴。

高雄有全台最好的港灣水域環境，有好的場域能建構完整的硬體，但若僅有大而雄偉的硬體，沒有好的軟體、軟實力支持的話，非常可惜，希望能將少數能執教競技型帆船的教練留在高雄，讓優秀年輕人留在故鄉，為學弟妹服務！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中