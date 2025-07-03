韻律體操》瑞莎控訴選手遴選黑箱作業 體操協會：公開且經體育署核備通過

瑞莎。（記者潘少棠攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕藝人瑞莎今天出席活動談到台灣上月參加到保加利亞參加世界青少年韻律體操錦標賽，在34個國家拿到最後一名，嘆氣之餘還指出體操協會有很多莫名其妙的規定，並要求選手寫放棄同意書，而針對瑞莎的指控，體操協會強調：「選拔一切都是依照公開的遴選辦法，也絕對沒有選手簽放棄同意書。」

台灣共派7名選手參加6月18日至22日在保加利亞舉行的第3屆世界青少年韻律體操錦標賽，包括郭緁喬、曾莘童、楊韓慧、黃若妍、李芯菲共5人參加團隊競賽，還有劉玥廷、黃歆語角逐個人賽事。

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台灣隊的團隊競賽成績以97.450分敬陪末座，讓致力於台灣韻律體操選手培育的瑞莎有感而發，而她進一步說：「我不想說什麼體操協會的不好，但是真的需要改革很多東西，不然我們再怎麼努力也沒用。」她指出體操協會有許多莫名其妙的規定，還因協會有想要的參賽人選，要求某些選手寫放棄同意書，讓瑞莎得知後很痛心，她說：「只希望能公平、公正、公開，這些協會能做的事。」

對此，體操協會表示，任何賽事的選手選拔都是按照公開的遴選辦法，且辦法由體育署備查通過，絕對不可能出現內定的情況，另外，也絕對沒有要求選手簽定放棄同意書。

惟遴選辦法中有一項為「選手於個人與團隊得兼報參加選拔，唯選手於兩種競賽皆入選時，須以團隊競賽優先參賽，同時填寫放棄個人競賽參賽同意書」，但體操協會也強調，本次韻律體操世青少錦標賽並沒有出現這種情況。

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