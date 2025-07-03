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TPBL》特攻人事異動 冠軍教頭李逸驊離隊

2025/07/03 17:33

新北中信特攻總教練李逸驊。（資料照，記者陳逸寬攝）新北中信特攻總教練李逸驊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中信特攻今宣布曾帶領球隊在2023年奪下總冠軍的主帥李逸驊離隊，球團也感謝他為球隊建立優異的攻防體系和團隊文化，並送上祝福。

特攻球團今天公告李逸驊離隊消息，球團表示，「光哥擁有多年的執教經驗，自2021年特攻成立後接下總教練的重任，不僅為特攻建立優異的攻防體系與團隊文化，幫助年輕選手快速適應職業賽場，更帶領特攻拿下2023年總冠軍！場上嚴謹的執教風格以及場下幼稚園園長的每一個瞬間，相信會永遠留於球迷的心中。由衷感謝光哥4年多來為球隊的貢獻與付出，也祝福光哥未來一切順利！」

57歲的李逸驊在2021年特攻成立後，接下總教練一職，曾帶隊在2023年賽季奪下冠軍。不過，去年底特攻出現人事異動，改由塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）擔任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，李逸驊雖依舊是總教練，但退居第2線協助相關訓練，策略擬定及經驗傳承。

特攻這季例行賽拿下16勝20負，排名聯盟第6也無緣參與季後賽挑戰賽，提早放暑假，但休季積極補強，日前找回旅日的「黑豹」阿巴西，希望能在新賽季有一番作為。中信特攻總經理劉志威表示：「球團非常感謝李逸驊教練這幾年來的付出，為團隊打下好的基礎。至於教練團人選規劃，近期會陸續發佈，謝謝大家。」

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