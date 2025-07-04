晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職下半季開打 徐若熙抗獅、羅戈對決不敗後勁 今日賽事預告與轉播

2025/07/04 06:39

味全龍先發投手徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍先發投手徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有4場轉播，分別是洋基對藍鳥、釀酒人戰大都會、白襪打道奇、皇家抗水手，其中日本二刀流球星大谷翔平能否敲出本季第31轟備受關注。，請喜愛大聯盟轉播的觀眾準時收看。

中職下半季賽事開打，今天有3場比賽，富邦悍將和樂天桃猿上演洋投對決，由布坎南對上威能帝，中信兄弟推出羅戈來對抗台鋼雄鷹洋投後勁，另外一場將由味全龍本土王牌徐若熙迎戰統一獅洋投蒙德茲。

MLB

07：00 洋基@藍鳥 緯來體育、愛爾達體育2台
07：00 釀酒人@大都會 愛爾達體育1台
10：00 白襪@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 皇家@水手 愛爾達體育2台

瓊斯盃女籃

14:00 南韓VS日本
15:30 泰國VS菲律賓
18:00 世大運VS台灣

轉播：緯來體育

日職

17：00 火腿@樂天 DAZN1

中職

18：30 統一獅@味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台
18：30 中信兄弟@台鋼雄鷹 愛爾達體育2台
18：30 富邦悍將@樂天桃猿 DAZN2

溫網

20:25 單打第三輪 愛爾達體育1台、MOMOTV、博斯運動一台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中