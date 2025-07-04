中職下半季開打 徐若熙抗獅、羅戈對決不敗後勁 今日賽事預告與轉播

味全龍先發投手徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
今天大聯盟有4場轉播，分別是洋基對藍鳥、釀酒人戰大都會、白襪打道奇、皇家抗水手，其中日本二刀流球星大谷翔平能否敲出本季第31轟備受關注。，請喜愛大聯盟轉播的觀眾準時收看。
請繼續往下閱讀...
中職下半季賽事開打，今天有3場比賽，富邦悍將和樂天桃猿上演洋投對決，由布坎南對上威能帝，中信兄弟推出羅戈來對抗台鋼雄鷹洋投後勁，另外一場將由味全龍本土王牌徐若熙迎戰統一獅洋投蒙德茲。
MLB
07：00 洋基@藍鳥 緯來體育、愛爾達體育2台
07：00 釀酒人@大都會 愛爾達體育1台
10：00 白襪@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 皇家@水手 愛爾達體育2台
瓊斯盃女籃
14:00 南韓VS日本
15:30 泰國VS菲律賓
18:00 世大運VS台灣
轉播：緯來體育
日職
17：00 火腿@樂天 DAZN1
中職
18：30 統一獅@味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台
18：30 中信兄弟@台鋼雄鷹 愛爾達體育2台
18：30 富邦悍將@樂天桃猿 DAZN2
溫網
20:25 單打第三輪 愛爾達體育1台、MOMOTV、博斯運動一台